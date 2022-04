MasterCard Aktie News: MasterCard zeigt sich am Nachmittag fester

Das Papier von MasterCard konnte um 16:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 356,60 EUR. Die MasterCard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 360,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 346,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.081 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Bei 360,80 EUR markierte der Titel am 28.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 1,16 Prozent niedriger. Am 02.12.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 270,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 31,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 27.01.2022 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,35 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,64 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,60 Prozent auf 5.216,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.120,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2023-Bilanz von MasterCard rechnen Experten am 02.05.2023.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,59 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

American Express-Aktie schwächer: Erlöse kräftig gesteigert

Kreditkarten: Wo es das beste Plastikgeld gibt

Nach Abschaltung von Visa und MasterCard: Russland gelingt Wechsel zur chinesischen Kreditkarte nicht

Ausgewählte Hebelprodukte auf MasterCard Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf MasterCard Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf MasterCard Inc.

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com