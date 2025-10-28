DAX24.320 +0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,65 -1,8%Nas23.698 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1663 +0,1%Öl64,27 -2,3%Gold3.964 -0,7%
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard büßt am Dienstagnachmittag ein

28.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 570,47 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
489,00 EUR -0,95 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 570,47 USD. Die MasterCard-Aktie gab in der Spitze bis auf 567,57 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 573,08 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 97.350 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 601,50 USD erreichte der Titel am 23.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 466,75 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 18,18 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten MasterCard-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,03 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 628,00 USD je MasterCard-Aktie aus.

MasterCard veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,17 Prozent auf 8,15 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte MasterCard am 30.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der MasterCard-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2025 auf 16,38 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen