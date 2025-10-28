DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.719 -1,3%Euro1,1654 ±0,0%Öl64,25 -2,3%Gold3.953 -1,0%
Blick auf MasterCard-Kurs

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verzeichnet am Dienstagabend Verluste

28.10.25 20:23 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verzeichnet am Dienstagabend Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von MasterCard. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 568,23 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
487,05 EUR -2,90 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die MasterCard-Aktie gab im New York-Handel um 20:06 Uhr um 0,7 Prozent auf 568,23 USD nach. Bei 567,06 USD markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 573,08 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 212.364 MasterCard-Aktien.

Bei einem Wert von 601,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.08.2025). Gewinne von 5,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 466,75 USD. Mit Abgaben von 17,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,74 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,03 USD je MasterCard-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

Am 31.07.2025 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,07 USD gegenüber 3,50 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,96 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,15 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 30.10.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte MasterCard die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,38 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com

