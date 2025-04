MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Nachmittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die MasterCard-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 531,78 USD.

Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 531,78 USD. In der Spitze fiel die MasterCard-Aktie bis auf 531,58 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 538,53 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 66.074 MasterCard-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 582,00 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 9,44 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 25.07.2024 Kursverluste bis auf 428,86 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,94 USD. Im Vorjahr erhielten MasterCard-Aktionäre 2,74 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 628,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 30.01.2025. In Sachen EPS wurden 3,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 2,98 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 7,48 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,55 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 01.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der MasterCard-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 06.05.2026.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2025 auf 15,90 USD je Aktie.

