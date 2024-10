McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Nachmittag im Minusbereich

Kurs der McDonalds

Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 298,12 USD.

Die McDonalds-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 298,12 USD abwärts. Die McDonalds-Aktie gab in der Spitze bis auf 297,88 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 301,22 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 159.675 McDonalds-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 317,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2024). Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 6,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 243,58 USD. Dieser Wert wurde am 10.07.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 18,29 Prozent würde die McDonalds-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,23 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,67 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 319,25 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte McDonalds am 29.07.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,81 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,17 USD je Aktie erzielt worden. McDonalds hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,49 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte McDonalds Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass McDonalds ein EPS in Höhe von 11,81 USD in den Büchern stehen haben wird.

