UBS AG

McDonalds Buy

09:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen zum vierten Quartal von 345 auf 350 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fastfood-Kette komme mit der Umsetzung der Strategie voran, schrieb Analyst Dennis Geiger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick deute auf im Jahresverlauf anziehende Umsätze hin und sei also positiv zu werten./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 03:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2025 / 03:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com