Post investiert mehr ins Paketgeschäft und erhöht Preise

Im kommenden Jahr stehen mehr als 300 Millionen Euro und nicht wie ursprünglich geplant 150 Millionen Euro für den den Ausbau von Infrastruktur und Service für die Paketempfänger zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. So soll die Zahl der Packstationen von 5.600 auf 7.000 bis zur Mitte 2021 erweitert werden. Privatkunden werden in die Lage versetzt, ihre Paketzustellung in Echtzeit zu verfolgen.

"Zur Finanzierung dieser Investitionen ist eine Erhöhung der Geschäftskundenpreise erforderlich", sagte Ole Nordhoff, Vertriebs- und Marketingchef bei Post & Paket Deutschland. Ab dem neuen Jahr werden die die Paketpreise für Kunden mit Listenpreisen und individuellen Konditionen deshalb steigen. Besonders betreffe dies schwere Paketsendungen über 20 Kilogramm, heißt es in der Post-Mitteilung.

FRANKFURT (Dow Jones)

Werbung

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com