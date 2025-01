Mehr verdient

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat 2024 einen hohen Gewinn eingefahren. Entsprechend werden Bund und Kantone davon profitieren.

Konkret weist die SNB nach provisorischen Berechnungen für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von rund 80 Milliarden Franken (VJ minus 3,2) aus. Dabei gab es laut Mitteilung vom Donnerstag bei den Fremdwährungspositionen einen Gewinn von rund 67 Milliarden, auf dem Goldbestand einen Bewertungsgewinn von 21,2 Milliarden und auf den Frankenpositionen einen Verlust von 7,4 Milliarden Franken.

Die Zuweisung an die Rückstellungen für Währungsreserven wird laut SNB 11,6 Milliarden Franken betragen. Nach Berücksichtigung der negativen Ausschüttungsreserve von 53,2 Milliarden resultiert ein Bilanzgewinn von rund 16 Milliarden. Dies ermögliche eine Dividendenzahlung von 15 Franken pro Aktie, was dem im Gesetz festgesetzten maximalen Betrag entspricht, sowie eine Gewinnausschüttung an Bund und Kantone von insgesamt 3 Milliarden Franken, heißt es weiter.

Der ausführliche Bericht zum Jahresabschluss mit den definitiven Zahlen wird am 3. März veröffentlicht.

Die SNB-Aktie gewinnt an der SWX in der Schweiz zeitweise 2,99 Prozent auf 3.450 CHF.

BERN (dpa-AFX)