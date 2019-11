VW-Aktie nach bekräftigter Prognose höher - Volkswagen erhöht Investitionen in E-Mobilität

Die Volkswagen-Aktie steigt im späten XETRA-Handel 0,96 Prozent auf 181,64 Euro.

Bis 2024 will der DAX-Konzern knapp 60 Milliarden Euro in Zukunftsthemen investieren, wie VW nach einer Sitzung des Aufsichtsrates mitteilte. Bisher hatte VW für den Zeitraum 2019 bis 2023 Investitionen von rund 44 Milliarden Euro veranschlagt. Das Geld soll auch in die Hybridisierung der Fahrzeugflotte fließen.

"Wir treiben die Transformation des Volkswagen-Konzerns mit aller Entschlossenheit voran und fokussieren mit unseren Investitionen auf die Zukunftsfelder der Mobilität", wird VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch in der Mitteilung zitiert.

Die nun veranschlagten 60 Milliarden Euro entsprächen etwas über 40 Prozent der gesamten Investitionen in Sachanlagen und der Forschungs- und Entwicklungskosten in dem Zeitraum. Im Vergleich zur vergangenen Planungsrunde stelle dies einen Anstieg um etwa 10 Prozentpunkte dar.

VW erhöht Schlagzahl bei E-Mobilität - bis zu 75 Modelle bis 2029

Volkswagen erhöht die Schlagzahl bei der Elektromobilität: Bis 2029 sollen bis zu 75 reine Elektromodelle auf den Markt kommen, kündigte der DAX-Konzern nach einer Sitzung des Aufsichtsrates an. Ergänzend plant der Wolfsburger Konzern in den kommenden zehn Jahren mit etwa 60 Hybridfahrzeugen. Bisher hatte VW für den Zeitraum mit bis zu 70 reinen Stromern kalkuliert, zu den Hybriden wurde bisher kein Ziel ausgegeben.

Die Anzahl der nun geplanten E-Fahrzeuge steige im Wesentlichen durch die Verlängerung des Zeitraums bis 2029 auf rund 26 Millionen Autos. Zudem will VW bis 2029 knapp 6 Millionen Hybridfahrzeuge auf die Straße bringen. Etwa 20 Millionen der geplanten Elektrowagen sollen auf dem Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) basieren. Bisher hatte VW mit rund 15 Millionen Stromern auf MEB-Basis kalkuliert.

Volkswagen bekräftigt Prognose für 2019

Volkswagen sieht sich weiterhin auf Kurs, die Prognose für dieses Jahr zu erreichen. "In einem weltweit schwierigen Marktumfeld sehen wir uns auf Kurs, unsere Ziel für 2019 zu erreichen", sagte CEO Herbert Diess nach einer Aufsichtsratssitzung. Grund dafür sei die "Attraktivität der Produkte" und die Leistung der Mitarbeiter.

Bei den Auslieferungen will der Wolfsburger DAX-Konzern 2019 das Niveau des Vorjahres erreichen, der Umsatz soll um bis zu 5 Prozent steigen. Die bereinigte operative Marge soll zwischen 6,5 und 7,5 Prozent liegen.

WOLFSBURG (Dow Jones)

Werbung

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com