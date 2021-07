Goldman Sachs-Aktie etwas schwächer: Goldman-Konsortium greift wohl bei Amedes nach Mehrheit

Wie mit der Situation vertraute Personen sagten, werde der Wert des medizinisch-diagnostischen Dienstleisters aus Hamburg auf fast 1,9 Milliarden US-Dollar einschließlich Schulden beziffert. Die Gruppe um Goldman Sachs erwerbe die Amedes-Beteiligung von Antin Infrastructure Partners.

Amedes bietet diagnostische Dienstleistungen für Endkunden, niedergelassene Ärzte und Kliniken in Labors und Praxen in Deutschland und Belgien. Durchgeführt werden auch PCR-Tests zur Diagnose von COVID-19. Von diesem in der Pandemie sehr gefragten Geschäft könnten die Käufer profitieren. Allerdings ist unklar, wie es sich mit den steigenden Impfungen entwickelt.

Die Goldman Sachs-Aktie notiert im NYSE-Handel zeitweise m0,15 Prozent leichter bei 377,00 US-Dollar.

