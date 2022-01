Investor: Warum die Apple-Aktie auch bei 3 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung nicht überbewertet ist

• Apple knackt Meilenstein von 3 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung• Investor glaubt an weiter stärkeres Wachstum als die Weltwirtschaft• Bewertung gerechtfertigt

Die magische Kursmarke von 186,56 US-Dollar hatten Apple-Investoren bereits seit geraumer Zeit im Blick. Denn dieser Aktienkurs würde Apple am Finanzmarkt mit 3 Billionen US-Dollar bewerten. Am 3. Januar war es soweit: Der iPhone-Hersteller knackte den Bewertungsmeilenstein und stellte damit einen neuen Börsenrekord auf. Auch wenn der Zählerstand nicht dauerhaft verteidigt werden konnte: Experten sind sich sicher, dass die Geschichte der Apple-Aktie noch nicht auserzählt ist.

Investor sieht weiter großes Wachstum bei Apple

Patrick Armstrong, CIO der Investmentgesellschaft Plurimi Group, erklärte gegenüber CNBCs "Squawk Box Europe", wie es für die Apple-Aktie weitergehen könnte. Seiner Ansicht nach werde Apple beim Aktienkurs auch künftig schneller wachsen als die Gesamtwirtschaft.

Der Internationale Währungsfonds erwartet für 2022 ein Wachstum der US-Wirtschaft um 5,2 Prozent, während die Weltwirtschaft rund 4,9 Prozent steigen soll. Diese Marken wird Apple seiner Ansicht nach knacken, auch wenn er nicht davon ausgeht, dass vom aktuellen Kursniveau aus eine schnelle Verdopplung der Apple-Aktie zu erwarten ist. "Apple ist ein unglaublich positives Unternehmen in Bezug auf Cashflow-Generierung, Gewinn, Marktanteil und Gewinnmargen. Es ist fast ideal, wenn man sich all diese Metriken ansieht", so der Experte.

Hohe Bewertung der Apple-Aktie gerechtfertigt

Armstrong argumentierte darüber hinaus, warum er die hohe Bewertung der Apple-Aktie für gerechtfertigt hält. Der iPhone-Hersteller sei einfach "ein unglaubliches Unternehmen, das zu einem Premium Multiple gehandelt wird", so der Experte. Er halte dies aber für nicht außergewöhnlich. "Ich glaube nicht, dass daran etwas besonders ist. Ich denke, großartige Unternehmen sollten zu Premium-Multiples handeln. Ich glaube nicht, dass die Multiples [bei Apple] so extrem hoch sind, wie bei einigen anderen Unternehmen", betont der Investor.

Er selbst habe im Februar Apple-Aktien gekauft und im Dezember nach einem Einbruch nochmals aufgestockt.



