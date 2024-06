Meme-Rally

Die Rückkehr von Roaring Kitty hat der GameStop-Aktie in der jüngsten Vergangenheit wieder Schwung verliehen. Kann der Investor die Aktie mit der Rückkehr zu einer weiteren Social Media-Plattform erneut beflügeln?

• Roaring Kitty meldet sich seit langem wieder über Social Media-Kanäle

• GameStop-Aktie im Rally-Modus

• Kann der Investor die Aktie erneut antreiben?

2021 war es Keith Gill, bekannt als Roaring Kitty, der mit einer Analyse der GameStop-Aktie im Reddit-Unterforum WallStreetBets die Meme-Rally auslöste. Anschließend zog sich der Investor zurück. Vor kurzem meldete er sich jedoch erstmals wieder über seine Social Media-Kanäle.

Roaring Kitty meldet sich erstmals wieder über Social Media-Kanäle

Zunächst veröffentlichte Roaring Kitty auf seinem X-Profil ein selbst gezeichnet wirkendes Bild eines Mannes, der auf einem Stuhl sitzt und einen Controller in der Hand hält. Anfang Juni veröffentlichte er dann auf Reddit einen Screenshot, der Einblick in sein Depot gab. Demnach besitzt er fünf Millionen GameStop-Aktien, die er für einen Aktienpreis von 21,27 US-Dollar erworben hat. Der Wert der Anteile beläuft sich demnach auf 115,7 Millionen US-Dollar. Wie der Screenshot zudem zeigt, besitzt Gill offenbar zusätzliche 120.000 Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von 20 US-Dollar, die am 21. Juni auslaufen. Der Wert der Optionen beläuft sich auf rund 65,7 Millionen US-Dollar.

GameStop-Aktie im Rally-Modus

In der WallStreetBets-Community schlug Roaring Kittys Rückkehr hohe Wellen und auch die GameStop-Aktie konnte in den letzten Wochen deutliche Gewinne verzeichnen. So reichte die Nachricht der Rückkehr von Roaring Kitty aus, um die GameStop-Aktie an der NYSE in Folge um 74,46 Prozent auf 30,46 US-Dollar steigen zu lassen. Nach der Nachricht zu Gills Beteiligung an GameStop schloss die Aktie des Videospielhändlers 21,00 Prozent stärker bei 28,00 US-Dollar.

Seit Jahresbeginn konnten die Anteilsscheine bereits um 165,54 Prozent zulegen und kosteten zuletzt 46,55 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 06.06.2024). Mitte Mai hatte die Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch bei 64,83 US-Dollar erreicht.

Der zum Bankhaus Morgan Stanley gehörende Online-Broker E-Trade, über den Gill in GameStop investiert, erwägt nun Berichten des Wall Street Journals zufolge, den Investor von der Plattform auszuschließen, da er mit seinen Beiträgen den Kurs der GameStop-Aktie beeinflussen kann.

Könnte eine Rückkehr zu YouTube die GameStop-Aktie erneut beflügeln?

Derweil fragen sich einige Investoren laut MarketWatch, ob Roaring Kitty als nächstes zu YouTube zurückkehren könnte - und ob sich das genauso auf den Aktienkurs von GameStop auswirken würde.

Roaring Kitty postete im Jahr 2020 und Anfang 2021 regelmäßig Videos auf YouTube - auch über GameStop. Er erklärte unter anderem, warum es sich seiner Meinung nach lohnt, in den Videospielhändler zu investieren und hielt die Leute über die Entwicklung seiner eigenen Positionen auf dem Laufenden. Seine Videos von damals sind immer noch auf seinem YouTube-Kanal zu finden. Seit April 2021 wurde allerdings kein neues Video mehr hochgeladen. Ungefähr zur gleichen Zeit wurde es auch um seine anderen Social-Media-Konten still.

Bisher war in den Reddit- und X-Beiträgen von Roaring Kitty in diesem Jahr weder Gills Gesicht zu sehen noch seine Stimme zu hören. Daher ist es bisher schwierig zu bestätigen, ob die Person hinter den jüngsten Beiträgen tatsächlich Keith Gill ist. Sollte der Investor nun wieder Videos von sich auf YouTube hochladen, so würde er wieder zu hören und sehen sein, was Bedenken darüber, ob die Accounts bei Reddit und anderen Social-Media-Plattformen überhaupt noch von ihm kontrolliert werden, zerstreuen und womöglich erneut zu Volatilität bei der GameStop-Aktie führen könnte.

David Lundgren, Chef-Marktstratege und Portfoliomanager bei Little Harbor Advisors, glaubt, dass der Anstieg der Meme-Aktien im Jahr 2021 und die erneute Rally in diesem Jahr zu einer Tendenz zur Aktualität bei Privatanlegern geführt hat, die GameStop bevorzugen, berichtet MarketWatch. "Der erste [Meme-Aktien-]Squeeze hat die Community aufgebaut, und jetzt ist dieselbe Community zum größten Teil vorbereitet und bereit für das nächste Ziel. Es kommt vor, dass es auch wieder GameStop ist", so Lundgren. Seiner Meinung nach könnte diese Dynamik teilweise zur Rally der GameStop-Aktie beigetragen haben. Dass weitere Beiträge von Roaring Kitty erneut zu einem Anstieg der GameStop-Aktie führen könnten, halte er jedoch größtenteils für Spekulation.

