Meme Stock ETF feiert Comeback - jetzt mit aktivem Management
24.10.25 03:20 Uhr
Fast zwei Jahre nach seiner Schliessung feiert ein besonderer Indexfonds sein Comeback: Der Meme-Aktien-ETF von Roundhill Investments ist zurück. Doch diesmal soll alles anders werden - und die Frage stellt sich, ob das Timing wieder fatal sein könnte. Denn beim ersten Versuch 2021 fiel der Start mit einem Markthoch zusammen.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch