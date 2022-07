Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Vormittag ab

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 01.07.2022 09:22:00 Uhr um 1,0 Prozent auf 54,68 EUR ab. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 54,39 EUR ein. Bei 54,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 92.122 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 29,81 Prozent wieder erreichen. Am 01.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 0,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 88,20 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.04.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 34.858,00 EUR, gegenüber 41.017,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,02 Prozent präsentiert.

Am 27.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 11,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

