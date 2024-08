Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 59,79 EUR abwärts.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 59,79 EUR. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 59,29 EUR ein. Bei 60,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.186.531 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 08.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 77,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 29,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,08 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 7,88 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,04 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 5,30 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 91,65 EUR an.

Am 26.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,95 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,34 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,92 Prozent auf 36,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 38,24 Mrd. EUR gelegen.

Am 25.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 11,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

