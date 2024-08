Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 59,56 EUR ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 59,56 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 59,29 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 60,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 2.150.891 Stück.

Am 08.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 77,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 30,04 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Mit einem Kursverlust von 7,52 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,04 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 91,65 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 26.07.2024 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,95 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 38,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.10.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 11,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

