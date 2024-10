Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 57,54 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 57,54 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 57,23 EUR aus. Bei 58,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 1.171.129 Stück.

Bei 77,45 EUR markierte der Titel am 08.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 34,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,05 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 6,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,61 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 77,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,34 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 38,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 25.10.2024 vorlegen. Am 23.10.2025 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 9,46 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

