Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 52,85 EUR.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 52,85 EUR ab. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,01 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,60 EUR. Bisher wurden heute 1.231.183 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 08.04.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,55 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 50,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 3,97 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,38 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 69,05 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 25.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,44 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 34,53 Mrd. EUR, gegenüber 37,20 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,18 Prozent präsentiert.

Am 20.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 12.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 9,62 EUR im Jahr 2024 aus.

