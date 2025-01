Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 53,90 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 53,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 53,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 117.555 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.04.2024 markierte das Papier bei 77,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,75 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 6,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,38 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 69,05 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 25.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,53 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,62 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

