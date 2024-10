Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag höher

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 57,89 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 58,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 334.769 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 77,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2024). 33,79 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.09.2024 bei 54,05 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 7,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2023 mit 5,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,61 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 77,25 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 26.07.2024 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,95 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,92 Prozent auf 36,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 38,24 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 25.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 23.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 9,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

