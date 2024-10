Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) behauptet sich am Nachmittag

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 57,50 EUR an der Tafel.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 57,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 58,15 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 57,33 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 771.160 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 08.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,05 EUR. Dieser Wert wurde am 20.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 6,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,61 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 77,25 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024 vor. Das EPS lag bei 2,95 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 3,34 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2024 terminiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 23.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 9,46 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

September 2024: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat

NIO-Aktie zieht an: NIO und Monolith wollen E-Autobatterien durch KI-Einsatz verbessern - Rekordauslieferungen

Was Analysten von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erwarten