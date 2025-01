Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Vormittag fester

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 52,98 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 52,98 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 53,07 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,72 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 59.741 Stück gehandelt.

Bei 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 50,75 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,21 Prozent.

Nach 5,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,38 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 69,05 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,44 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 34,53 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37,20 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 20.02.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.02.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 9,62 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind

Optimismus in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen