Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagvormittag mit Aufschlag

Um 03.06.2022 09:22:00 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 68,13 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 68,33 EUR. Bei 68,19 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 64.329 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR an. 12,54 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 54,67 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 24,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 88,20 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.04.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,02 Prozent auf 34.858,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.017,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet. Schätzungsweise am 26.07.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 11,48 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Ex-Daimler-Aktie: Was Analysten von der Mercedes-Benz-Aktie erwarten

VW, BMW, Mercedes-Benz & Co.: China will Autoindustrie ankurbeln

Mercedes-Benz-Aktie schließt dennoch im Plus: Landesverkehrsminister Hermann kritisiert Mercedes für Wachstumsstrategie

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com