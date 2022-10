Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,9 Prozent auf 51,89 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 51,08 EUR. Mit einem Wert von 52,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 549.768 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 33,39 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,19 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 3,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 85,87 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,81 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,20 Prozent auf 36.440,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43.482,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 26.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 26.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 11,53 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

