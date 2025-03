Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) knickt am Dienstagnachmittag ein

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,2 Prozent auf 57,59 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,2 Prozent auf 57,59 EUR. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 57,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.889.893 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 77,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,49 Prozent hinzugewinnen. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 11,88 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,84 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 66,70 EUR angegeben.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 20.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 38,45 Mrd. EUR im Vergleich zu 40,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 24.04.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,87 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

