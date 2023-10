Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Mittwochmittag nach

Notierung im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 64,67 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 64,67 EUR. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 63,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 64,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 702.872 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,67 Prozent. Am 12.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,65 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 21,68 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 90,45 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38.241,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36.440,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,08 EUR fest.

