Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verliert am Vormittag

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 56,57 EUR nach.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 56,57 EUR ab. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 56,57 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,79 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 52.830 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 26,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 54,05 EUR fiel das Papier am 20.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 4,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,61 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 76,10 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 26.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,95 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 3,34 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 38,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 25.10.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 9,59 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

