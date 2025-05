Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Montagnachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 53,86 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 53,97 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,50 EUR. Zuletzt wechselten 1.359.671 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (73,68 EUR) erklomm das Papier am 08.05.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,80 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 45,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 15,34 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,36 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 64,68 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,74 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 33,22 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 35,87 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 29.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,46 EUR fest.

