Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag kaum verändert

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 72,19 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 72,40 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,83 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 72,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 816.338 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 75,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 5,17 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 90,91 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 28.04.2023 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,26 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37.516,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.858,00 EUR in den Büchern standen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

