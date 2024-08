Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Montagnachmittag tiefer

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 56,65 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 56,65 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 55,91 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 57,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 3.016.523 Stück.

Bei 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 26,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 55,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,77 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,04 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 91,65 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024 vor. In Sachen EPS wurden 2,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,34 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 36,74 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 38,24 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 25.10.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 11,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

