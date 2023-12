Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 60,55 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 60,55 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 60,79 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 60,22 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 60,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 728.793 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei einem Wert von 76,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 20,43 Prozent niedriger. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 9,03 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,30 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,44 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 37.200,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 37.716,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 15.02.2024 vorlegen.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

