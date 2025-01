Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag im Aufwind

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 54,15 EUR zu.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 54,15 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 55,64 EUR. Bei 52,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.252.962 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 77,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 43,03 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 50,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,28 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,38 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 69,05 EUR.

Am 25.10.2024 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,66 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 3,44 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,18 Prozent auf 34,53 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.02.2025 erfolgen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 12.02.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 9,62 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

