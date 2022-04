Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,6 Prozent auf 62,57 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 62,42 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 62,70 EUR. Bisher wurden heute 154.782 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,67 EUR ab. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 12,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 90,07 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 27.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,82 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 2,73 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 46,62 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43,39 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2022 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2022-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 02.02.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 11,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

