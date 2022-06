Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zieht am Mittag an

Um 06.06.2022 12:22:00 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 67,92 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 68,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 409.299 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 77,90 EUR. 12,81 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 24,24 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 88,20 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,02 Prozent auf 34.858,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41.017,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.07.2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 26.07.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 11,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

