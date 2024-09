Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) fällt am Freitagnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 59,20 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 59,20 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 58,88 EUR nach. Bei 59,91 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.339.909 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 08.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 30,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 5,30 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 88,45 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024 vor. In Sachen EPS wurden 2,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,34 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,92 Prozent auf 36,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 38,24 Mrd. EUR gelegen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 25.10.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 23.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 11,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

