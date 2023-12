Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag stärker

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 61,79 EUR.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 61,79 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 61,80 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 73.295 Stück.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 23,16 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (55,08 EUR). Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 12,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 80,33 EUR.

Am 26.10.2023 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,44 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,66 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 37.200,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.716,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,91 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

