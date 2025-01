Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag leichter

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 53,83 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 53,83 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,26 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,00 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 593.516 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 43,88 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 50,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 5,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,38 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 69,05 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,44 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 34,53 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.02.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 12.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 9,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Dezember 2024: So schätzen Experten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein

Optimismus in Europa: STOXX 50 steigt schlussendlich

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen