Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger greifen bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagnachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 65,57 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 65,57 EUR. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 65,93 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,29 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 621.735 Stück gehandelt.

Am 08.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR. Mit einem Zuwachs von 18,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 19,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,01 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 5,30 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 92,95 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 30.04.2024 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,69 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 35,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2024 erfolgen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,69 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

