Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag Verlust reich

Um 12:22 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 62,87 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 62,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 383.685 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 77,90 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 19,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 50,19 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,26 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,20 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 26.10.2022 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,93 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,91 Prozent zurück. Hier wurden 37.716,00 EUR gegenüber 40.083,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 17.02.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Am 15.02.2024 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 12,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

