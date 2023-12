Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Vormittag nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 62,49 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 62,49 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 62,61 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,44 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 93.678 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,10 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,78 Prozent. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 13,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 80,33 EUR an.

Am 26.10.2023 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,44 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37.716,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 37.200,00 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 15.02.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,91 EUR je Aktie.

