Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verteuert sich am Montagvormittag

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 51,42 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 51,42 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 51,52 EUR aus. Mit einem Wert von 51,27 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 43.301 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 05.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,28 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,90 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (45,60 EUR). Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 12,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,20 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 63,77 EUR.

Am 30.04.2025 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,74 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,86 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,38 Prozent auf 33,22 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 29.07.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,36 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Deutscher Automarkt mit leichtem Wachstum im Mai - BYD vor Tesla - Tesla-Aktie tiefer

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren abgeworfen

So stuften die Analysten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im vergangenen Monat ein