Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 63,09 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 3,5 Prozent auf 63,09 EUR nach. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 62,91 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.922.485 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 08.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 55,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 5,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,01 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 92,95 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,86 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 3,69 EUR je Aktie vermeldet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 26.07.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 23.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,69 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

