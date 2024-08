Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag im Plus

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 58,14 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 58,14 EUR. Bei 58,46 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 58,02 EUR. Zuletzt wechselten 468.528 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 33,21 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,08 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 5,26 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,03 EUR aus. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 91,65 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,95 EUR gegenüber 3,34 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 36,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 25.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 23.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,60 EUR je Aktie belaufen.

