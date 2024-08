Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 57,56 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 57,56 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 57,47 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.615.875 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 08.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 34,56 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 4,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2023 mit 5,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,03 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 91,65 EUR.

Am 26.07.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,92 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 38,24 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 25.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 23.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 11,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

