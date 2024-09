Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) kommt am Montagmittag kaum vom Fleck

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 58,44 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 58,44 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 58,63 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 58,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,57 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 382.422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 32,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (55,08 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,75 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,00 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 88,45 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,95 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 3,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 36,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 23.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,48 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

