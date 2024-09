Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 58,02 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 58,02 EUR. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 57,87 EUR ein. Bei 58,57 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 852.060 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 08.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 5,30 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 88,45 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,95 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 36,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 25.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 11,48 EUR im Jahr 2024 aus.

