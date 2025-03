Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) macht am Vormittag Boden gut

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 61,12 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 61,12 EUR. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 61,74 EUR. Bei 61,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 68.143 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei 77,45 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (50,75 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 16,97 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,84 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 66,70 EUR.

Am 20.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 38,45 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 40,26 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 24.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,87 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

