Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag billiger

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 65,20 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 65,20 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 65,20 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 65,61 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 679.539 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 08.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 77,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 15,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 18,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,97 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 93,80 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024. Das EPS wurde auf 2,86 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,69 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 35,87 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 37,52 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 26.07.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 11,74 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX notiert schlussendlich im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX sackt letztendlich ab

Verluste in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Abgaben