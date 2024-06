Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Vormittag seitwärts

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 65,55 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 65,55 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 65,67 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 65,47 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,61 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 47.697 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.04.2024 bei 77,45 EUR. 18,15 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 15,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,97 EUR, nach 5,30 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 93,80 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,86 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,69 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 35,87 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37,52 Mrd. EUR eingefahren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 26.07.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 23.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 11,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX notiert schlussendlich im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX sackt letztendlich ab

Verluste in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Abgaben