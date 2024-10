Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 57,08 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 57,08 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 56,76 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,01 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 48.657 Aktien.

Am 08.04.2024 markierte das Papier bei 77,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 26,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 20.09.2024 auf bis zu 54,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,31 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,65 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 74,70 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 26.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,92 Prozent auf 36,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 38,24 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 25.10.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 9,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

